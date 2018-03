Drugsdeal leidt tot 5 aanhoudingen

HARDERWIJK - Na een drugsdeal in Harderwijk heeft de politie dinsdag vijf aanhoudingen verricht.

De politie controleerde op een plek in de stad waar veel drugsoverlast is. En met resultaat, want tijdens de actie zagen agenten dat er in verdovende middelen werd gehandeld. Zowel de drugsdealer als de afnemer werden daarop aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

In het huis van de drugshandelaar hielden agenten diezelfde dag nog drie verdachten aan. Deze personen waren drugs aan het klaarmaken voor de verkoop. Alle verdovende middelen zijn in beslag genomen, evenals een hoeveelheid contant geld.