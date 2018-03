WIJCHEN - Bij een woningbrand in het buitengebied van Wijchen is vanochtend een dode gevallen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

De brand aan de Akkerweg werd rond 5.50 uur gemeld. Of het slachtoffer de bewoner is, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan.

De politie komt later vanochtend met meer informatie.