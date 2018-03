ARNHEM - Vandaag gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gelre FM is er vanavond live bij als de uitslagen binnen komen.

We zijn in het gemeentehuis in Berkelland en peilen de eerste reacties na de uitslag. Ook volgen we de uitslagen in Oost-Gelre op de voet. De gehele avond is alles van minuut tot minuut te volgen via ons live-blog.

Mis dus niks van de gemeenteraadsverkiezingen en stem vanaf 21.00 uur af op Gelre FM.