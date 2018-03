Liveblog (gesloten): lees en bekijk hier alles over de verkiezingen

20.30 Over een half uur beginnen we op TV Gelderland met verkiezingsuitzendingen. Meekijken kan via deze link.

20.20 Dan wordt het wachten wel aangenaam!

20.12 Dit waren de opkomstpercentages in Nijmegen ruim een uur geleden.

20.00 Nog een uur om te stemmen!

19.45 Op de Geitenkamp in Arnhem belanden de stemmen voor het referendum en de gemeenteraad in dezelfde ton, meldt RTV Arnhem.

19.24 De jongste stemmers in de gemeente Oude IJsselstreek werden als VIP's behandeld.

19.15 De gemeente Nijmegen verwacht rond 0.30 uur de uitslagen van de verkiezingen te hebben.

19.10 Misschien wel het gezelligste stembureau in Gelderland: nummer 16 in Winterswijk. Het is in cafe Revolution, populair bij jongeren.

18.46 In Arnhem was het opkomstpercentage rond 18.00 uur 36,6 procent. Opvallend: bijna iedereen stemt ook voor het referendum.

18.40 Stemmen op het station, zwaan sluit aan

18.30 In Heerde is het druk bij het stemlokaal, ziet onze verslaggever

18.11 Tussenstand vanuit de gemeente Buren.

17.56: Mooi gebaar van burgemeester Van Oostrum!

17.51: Tussenstand in Bronckhorst. Het opkomstpercentage bedraagt 39,31 procent.

17.49: De hond wacht buiten wel.

17.43: Een update vanuit Nijmegen.

17.41: Verslaggever Ton Arbouw is in Tiel.

17.37: Een update vanuit de gemeente West Maas en Waal.

17.31: Met de limo naar het stembureau.

17.25: Een man uit Tiel heeft één stembiljet te veel gekregen. Hij heeft daarmee één keer te vaak gestemd voor het raadgevende referendum over de sleepwet. Lees hier het hele verhaal.

17.10: Een update vanuit Nijkerk.

17.05: Goed bekeken!

16.56: Het gaat niet overal goed...

16.52: Dit zal herkenbaar zijn voor andere stemmentellers.

16.45: De tussentijdse opkomst in Rheden is op dit moment 37 procent. Dat was 4 jaar geleden 39 procent.

16.39: Het gaat lekker in Wageningen.

16.30: Ook Stadspartij Doesburg hoopt in de lucht stemmen te winnen

16.21: Verkiezingshumor in Arnhem

16.12: Lof voor de 'leukste en vrolijkste ga-vooral-stemmen poster' van de gemeente Tiel

16.03: De VVD in Nijkerk zoekt het hogerop om stemmen te winnen

15.50: Opkomst in de gemeente Harderwijk om 15.40 uur: 30%

15.41: Het noordelijkste stembureau van Gelderland: in Noordeinde (gemeente Oldebroek)

15.32: De kinderburgemeester en de burgemeester van Culemborg roepen iedereen op om te komen stemmen

15.19: In de gemeente Wijchen was het opkomstpercentage om 15.00 uur 35%; in Apeldoorn was dat 21,6% en in Lingewaard 27%

15.03: Een plaatselijke wijnhandelaar speelt in Arnhem slim in op de verkiezingen

14.56: Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland gaat op de fiets alle stembureaus in zijn gemeente langs om koekjes uit te delen

14.47: BREAKING: Controle stempassen faalt, in Nijmegen kan twee keer worden gestemd

14.36: De mobiele trolleystembus in Arnhem doet de wijk Presikhaaf aan. Het is meteen druk

14.25: Je kind ophalen en meteen stemmen. In Nijmegen kon het

14.12: Stemmen in Ons Huis in Almen

14.06: Opkomstpercentage in Rheden om 13.15 uur: 23%; in West Maas en Waal was het om 13.00 uur 22%

13.59: Zijn de stemmen weer het snelst geteld op Schiermonnikoog? Of lukt het Rozendaal dit keer?

13.50: De animo bij wijkcentrum De Zonneboom in Doetinchem om te stemmen was vanmorgen nog niet erg groot

13.39: Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Harderwijk legt uit waarom het belangrijk is om te gaan stemmen:

13.28: Sommige mensen storen zich aan de verkiezingsposters bij een stembureau in Dreumel

13.17: Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen Heerde om 12.30 uur: 20,0%; in Arnhem was dat op dat tijdstip 14,1%; Elburg om 12.00 uur: 20%

12.53: Druk was het nog niet om 8.30 uur in het stembureau in Zorgcentrum Anker in Kesteren

12.40: Ook Omroep Gelderland-verslaggeefster Annemieke Schakelaar heeft gestemd

12.30: Een boze Nijmegenaar laat weten voor het eerst van zijn leven niet te gaan stemmen. De gemeente Nijmegen liet vorige week weten het Valkhofpark zelf te gaan opknappen omdat de herbouw van de donjon zo lang duurt. Volgens de Nijmegenaar komt dat juist door de gemeente

12.19: Ingeborg Kanij staat op de lijst voor de PvdA in Apeldoorn en ze is voorzitter van een stembureau in Beekbergen (gemeente Apeldoorn). Kan die dubbelfunctie? We vroegen het haar en aan politicoloog Peter van der Heiden

12.09: Stemmen in Heteren

12.01: Leerlingen komen in Eefde kijken in het stembureau bij 't Spijk

11.52: Stemmen in Zelhem

11.44: Weet u al wat u stemt? Gelderland Stemt helpt

11.37: Opkomstpercentage in Apeldoorn om 11.00 uur: raad: 7,6% en referendum: 7,3%; in Bronckhorst om 10.30 uur: raad: 10% en referendum: 9,3%; Winterswijk om 12.00 uur: raad: 17,3% en referendum 16,7%

11.22: Het nuttige en het aangename verenigen

11.09: In Zevenaar kan alleen voor het referendum worden gestemd. Vanwege een herindeling is daar in november vorig jaar al voor de gemeenteraad gestemd. De voorzitter van het stembureau krijgt heel veel mensen die niet snappen waarom ze niet voor de raad mogen stemmen

11.01: Eindelijk kan er gestemd worden in de mobiele stembus in de gemeente Lingewaard. Gendt heeft de primeur. Eerder waren er problemen met een Engelse dubbeldekker. Nu wordt een Amerikaanse schoolbus ingezet

10.50: Jong geleerd is oud gedaan. Sophie (4) helpt met stemmen in Barneveld

10.29: Stemmen in Azewijn

10.19: D66-leider Alexander Pechtold bracht zijn stem uit samen met de plaatselijke lijsttrekker Dennis Gudden

10.12: Emmy van Kooij uit Ede dacht dat haar stem meetelde ...

9.59: Verkiezingshumor in Doetinchem: de plaatselijke PvdA heeft de pop-upstore van de VVD gekaapt

9.52: De mobiele stembus in Lingewaard, een Engelse dubbeldekker, lekte benzine. Daarom is nu een Amerikaanse schoolbus ingeschakeld. Mensen in Angeren kunnen daarin nog niet stemmen, want hij moet nog worden ingericht

9.42: Gestemd bij de gezellige mensen van het stembureau in Velp

9.34: In Nijmegen ophef omdat er een Turkse vlag in een stembureau in een Turks centrum hing. De vlag werd weggehaald

9.26: Ook de burgemeester van Arnhem heeft gestemd

9.17: Stemmen op station Apeldoorn

9.10: Stembureaus vind je doorgaans in scholen, gemeentehuizen, verzorgingstehuizen, buurthuizen of andere openbare gebouwen. Maar bij elke verkiezing zijn er uitzonderingen, zoals in Arnhem waar een trolleybus uit 1949 is ingericht als mobiel stembureau. Zie ook: Bekijk hier waar jij morgen kunt stemmen

8.59: In de rij in de 'meest gemiddelde gemeente van Nederland'

8.43: Radio Gelderland-presentator Frank van Dijk signaleert iets wat hij al die 20 jaar dat hij mag stemmen al ziet: het stemknikje. 'Dat is het leukste van stemmen. Je ziet het verschil tussen zij die gaan stemmen en zij die dat niet doen. Zij die gaan stemmen, groeten elkaar. Een onderlinge band.'

8.35: Burgemeester Schuurmans van Lingewaard zou in de gemeente rondrijden met een mobiele stembus. Maar ... de bus is stuk. 'Maar we zijn creatief, we hebben nu een pop-up stembureau in een kerkje. Een alternatieve bus komt, een Amerikaanse', aldus de burgemeester.

8.20: Ook op stembureau 29 in Arnhem kan gestemd worden

7.50: In Nederhemert is vandaag een toepasselijke lekkernij te koop: de stempouce, een bijzondere variant op de bekende tompouce. Bakker Arthur van Horssen vertelt hoe hij smaakt.

7.40: Omroep Gelderland houdt u vandaag niet alleen op de hoogte via dit liveblog, ook op Radio Gelderland hoort u het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 21.00 uur is op TV Gelderland de uitslagenavond, met het laatste nieuws, de eerste uitslagen en duiding. Zie ook: Dit kun je vandaag verwachten rond de gemeenteraadsverkiezingen bij Omroep Gelderland

7.30: Voor het correct uitbrengen van een stem zijn er de nodige regeltjes. We hebben de belangrijkste op een rijtje gezet: Mag ik dronken stemmen en een potlood van thuis meenemen?

7.10: In Zaltbommel waren er ze er wel heel vroeg bij. Daar kon om middernacht al worden gestemd. Met de actie hoopte de gemeente meer jongeren naar de stembus te lokken, maar dat lukte niet. Aan de locatie kon het niet liggen...

Tekst gaat verder onder de video:

7.00: De meeste stembureaus zijn vanochtend om 7.30 uur opengegaan, maar op veel NS-stations kon al eerder worden gestemd zoals in Harderwijk. Verslaggever Marc Loeven sprak daar met burgemeester Harm-Jan van Schaik.