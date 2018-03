Liveblog: gemeenteraadsverkiezingen in volle gang, eerste stemmen uitgebracht

8.20 Ook op stembureau 29 in Arnhem kan gestemd worden

7.50: In Nederhemert is vandaag een toepasselijke lekkernij te koop: de stempouce, een bijzondere variant op de bekende tompouce. Bakker Arthur van Horssen vertelt hoe hij smaakt.

7.40: Omroep Gelderland houdt u vandaag niet alleen op de hoogte via dit liveblog, ook op Radio Gelderland hoort u het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 21.00 uur is op TV Gelderland de uitslagenavond, met het laatste nieuws, de eerste uitslagen en duiding. Zie ook: Dit kun je vandaag verwachten rond de gemeenteraadsverkiezingen bij Omroep Gelderland

7.30: Voor het correct uitbrengen van een stem zijn er de nodige regeltjes. We hebben de belangrijkste op een rijtje gezet: Mag ik dronken stemmen en een potlood van thuis meenemen?

7.20: Stembureaus vind je doorgaans in scholen, gemeentehuizen, verzorgingstehuizen, buurthuizen of andere openbare gebouwen. Maar bij elke verkiezing zijn er uitzonderingen, zoals in Arnhem waar een trolleybus uit 1949 is ingericht als mobiel stembureau. Zie ook: Bekijk hier waar jij kunt stemmen

De 'stemtrolley' in Arnhem. Foto: Charles Voogd

7.10: In Zaltbommel waren er ze er wel heel vroeg bij. Daar kon om middernacht al worden gestemd. Met de actie hoopte de gemeente meer jongeren naar de stembus te lokken, maar dat lukte niet. Aan de locatie kon het niet liggen...

7.00: De meeste stembureaus zijn vanochtend om 7.30 uur opengegaan, maar op veel NS-stations kon al eerder worden gestemd zoals in Harderwijk. Verslaggever Marc Loeven sprak daar met burgemeester Harm-Jan van Schaik.