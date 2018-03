Liveblog: gemeenteraadsverkiezingen in volle gang

10.29: Stemmen in Azewijn

10.19: D66-leider Alexander Pechtold bracht zijn stem uit samen met de plaatselijke lijsttrekker Dennis Gudden

10.12: Emmy van Kooij uit Ede dacht dat haar stem meetelde ...

9.59: Verkiezingshumor in Doetinchem: de plaatselijke PvdA heeft de pop-upstore van de VVD gekaapt

9.52: De mobiele stembus in Lingewaard, een Engelse dubbeldekker, lekte benzine. Daarom is nu een Amerikaanse schoolbus ingeschakeld. Mensen in Angeren kunnen daarin als eerste stemmen

9.42: Gestemd bij de gezellige mensen van het stembureau in Velp

9.34: In Nijmegen ophef omdat er een Turkse vlag in een stembureau in een Turks centrum hing. De vlag werd weggehaald

9.26: Ook de burgemeester van Arnhem heeft gestemd

9.17: Stemmen op station Apeldoorn

9.10: Stembureaus vind je doorgaans in scholen, gemeentehuizen, verzorgingstehuizen, buurthuizen of andere openbare gebouwen. Maar bij elke verkiezing zijn er uitzonderingen, zoals in Arnhem waar een trolleybus uit 1949 is ingericht als mobiel stembureau. Zie ook: Bekijk hier waar jij morgen kunt stemmen

8.59: In de rij in de 'meest gemiddelde gemeente van Nederland'

8.43: Radio Gelderland-presentator Frank van Dijk signaleert iets wat hij al die 20 jaar dat hij mag stemmen al ziet: het stemknikje. 'Dat is het leukste van stemmen. Je ziet het verschil tussen zij die gaan stemmen en zij die dat niet doen. Zij die gaan stemmen, groeten elkaar. Een onderlinge band.'

8.35: Burgemeester Schuurmans van Lingewaard zou in de gemeente rondrijden met een mobiele stembus. Maar ... de bus is stuk. 'Maar we zijn creatief, we hebben nu een pop-up stembureau in een kerkje. Een alternatieve bus komt, een Amerikaanse', aldus de burgemeester.

8.20: Ook op stembureau 29 in Arnhem kan gestemd worden

7.50: In Nederhemert is vandaag een toepasselijke lekkernij te koop: de stempouce, een bijzondere variant op de bekende tompouce. Bakker Arthur van Horssen vertelt hoe hij smaakt.

7.40: Omroep Gelderland houdt u vandaag niet alleen op de hoogte via dit liveblog, ook op Radio Gelderland hoort u het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 21.00 uur is op TV Gelderland de uitslagenavond, met het laatste nieuws, de eerste uitslagen en duiding. Zie ook: Dit kun je vandaag verwachten rond de gemeenteraadsverkiezingen bij Omroep Gelderland

7.30: Voor het correct uitbrengen van een stem zijn er de nodige regeltjes. We hebben de belangrijkste op een rijtje gezet: Mag ik dronken stemmen en een potlood van thuis meenemen?

7.10: In Zaltbommel waren er ze er wel heel vroeg bij. Daar kon om middernacht al worden gestemd. Met de actie hoopte de gemeente meer jongeren naar de stembus te lokken, maar dat lukte niet. Aan de locatie kon het niet liggen...

Tekst gaat verder onder de video:

7.00: De meeste stembureaus zijn vanochtend om 7.30 uur opengegaan, maar op veel NS-stations kon al eerder worden gestemd zoals in Harderwijk. Verslaggever Marc Loeven sprak daar met burgemeester Harm-Jan van Schaik.