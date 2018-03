Overval 74-jarige vrouw uit Malden in Opsporing Verzocht

MALDEN - Twee mannen wisten vorig jaar november met een smoes bij een 74-jarige vrouw uit Malden binnen te komen. De zaak werd dinsdagavond behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Rond half acht die avond belt een man aan met de smoes dat er een bal in de tuin lag. Direct daarna stormt er een tweede gemaskerde man binnen. De overvallers eisen geld. Als de vrouw aangeeft dat er geen geld in huis is, vluchtten de mannen met de zwarte Mercedes van het slachtoffer.

'Overvallers gaan klungelig te werk'

De daders zouden klungelig overkomen blijkt uit de reportage van het televisieprogramma. 'De daders probeerden een soort schilderstape over mijn mond te plakken, maar dat kon ik er zo aftrekken', laat het slachtoffer weten in het interview.

Bekijk de reportage van Opsporing Verzocht (tekst gaat verder onder video):

Uiteindelijk proberen de daders er in de zwarte Mercedes vandoor te gaan. Maar ze weten niet hoe die in zijn achteruit moet. Een van de overvallers gaat het aan de 74-jarige vrouw vragen. Het slachtoffer blijft alleen in de kelder achter. De politie heeft een foto van een sieraad vrijgegeven dat de overvallers mee hebben genomen

