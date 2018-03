Zaltbommel: al om 0.00 uur stemmen, maar geen jongeren

ZALTBOMMEL - In Zaltbommel kon woensdagmorgen al om 0.00 uur gestemd worden. Om middernacht opende het stemlokaal in een oude dubbeldekker op de Markt. Met de actie hoopte de gemeente meer jongeren naar de stembus te lokken, maar dat lukte niet.

De gemeente organiseerde dinsdagavond een verkiezingsfestival om jongeren te informeren en enthousiasmeren voor het rode potlood. Het feestje duurde tot 0.00 uur 's nachts. De jongeren konden dan vanuit het festival bij het oude stadhuis direct door om te stemmen in een rode Engelse dubbeldekker.

0 jongeren die komen stemmen

Er kwamen echter slechts vier jongeren op het verkiezingsfestival af. Twee van hen gingen voor middernacht al naar huis en de andere twee waren 17 jaar oud, en mochten dus nog niet stemmen.

De eerste stemmen

Toch werden er even na middernacht de eerste stemmen uitgebracht. Aziz Rahou, zelf kandidaat voor de SP, bracht als eerste zijn stem uit. Ook diverse kandidaten van andere politieke partijen brachten daarna hun stem uit in de dubbeldekker, net als een aantal 'gewone' burgers.

Rond 01.00 uur werd het stemlokaal in de dubbeldekker weer gesloten. Een paar uur later, om 6.30 uur, staat de mobiele stembus bij het NS-station in Zaltbommel.

De meeste stembureaus gaan woensdag open om 07.30 uur, op veel NS-stations kan al eerder worden gestemd.

