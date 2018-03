Vijf auto's betrokken bij ongeval op A73 bij Heumen

HEUMEN - Op de A73 bij Heumen is dinsdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Bij het ongeval waren vijf voertuigen betrokken, twee personen raakten gewond.

Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De helikopter werd later geannuleerd. Twee inzittenden zijn met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is naar verwachting tot 01.00 uur afgesloten richting Nijmegen, dit in verband met onderzoek van de verkeerspolitie en bergingswerkzaamheden. De hulpdiensten proberen een nabijgelegen afrit zo snel mogelijk vrij te maken, zodat het verkeer dat in de file staat van de snelweg kan om hun weg te vervolgen.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van hectometerpaal 95.6 Re.