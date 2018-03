Brandweer redt duiven uit net in Wageningen

WAGENINGEN - De brandweer en de Dierenambulance Nederrijn hebben dinsdagavond twee duiven uit een net gered. Een andere duif overleefde het niet.

De dieren zaten verstrikt in een net achter een woning boven een winkel. Het net was daar gespannen door de eigenaar om vogels weg te houden.

De brandweer heeft een 2 duiven kunnen redden; een vrouwtjesduif en een jong dat 1 dag oud is. Ook is een ei meegenomen naar de basis van de dierenambulance. Het vrouwtje en het jong maken het goed. Of het kuiken in het ei het gaat redden is nog niet bekend.

Het net is verwijderd door de medewerker van de dierenambulance.