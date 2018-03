Burgemeester Epe waarschuwt boze bewoners vakantiepark: verstoor verkiezingen niet!

ARNHEM - Hans van der Hoeve, burgemeester van de gemeente Epe, waarschuwt bewoners van vakantiepark De Beekhorst om morgen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet het gemeentehuis te betreden.

Vorige week werd bekend dat ongeveer 40 bewoners van het park met hun complete inboedel naar het gemeentehuis wilde gaan om daar tijdelijk te gaan wonen. Het is een wanhoopsdaad van de campingbewoners, omdat ze van campingeigenaar Bert van Zuuk per 1 april hun chalets moeten verlaten.

Brief naar bewoners

'Ik duld geen verstoring van de openbare orde rondom het gemeentehuis of andere stembureaus', laat de burgemeester weten in een brief aan de bewoners. 'Uiteraard heeft u de mogelijkheid om op een andere dag dan woensdag een betoging voor het gemeentehuis te organiseren.'

