Makers van piemellied verrast over internethit

ARNHEM - De dames van LOS muziektheater zijn overrompeld door het enorme succes dat hun zogenoemde 'piemellied' heeft bij het televisieprogramma Koffietijd / 5 uur Live. Een video van hun optreden is op Facebook meer dan 4300 keer gedeeld.

'Eindelijk onze grote doorbraak', reageert Charlotte Waardenburg van Los Muziektheater in de uitzending Gelderland Muziekland op Radio Gelderland.

'Echt bizar'

'We werden gevraagd om het piemellied te zingen in de uitzending die in het teken stond van het mannelijke geslachtsorgaan. We dachten, we zingen een liedje en gaan weer naar huis. Dat het zo'n internethit zou worden, daar hadden we geen idee van. Het wordt heel veel gedeeld, het gaat viral. Echt bizar', vertelt Charlotte aan Eric van den Berg.

Ode aan alle piemels

De ode aan alle piemels is bijna 800.000 keer bekeken. 'We hopen dat dit een enorme boost is voor onze theatervoorstelling waarmee we nu aan het toeren zijn. We hebben besloten om het piemellied bij iedere voorstelling als toegift te zingen.'

Het nummer komt uit de vorige voorstelling van Los Muziektheater. De theatergroep bestaat sinds 2006 en is opgericht door vier vrouwen die elkaar kennen van het conservatorium in Arnhem.