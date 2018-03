Groen Links doneert loterijopbrengst aan eetproject

HEUMEN - GroenLinks Heumen verraste afgelopen zaterdag de vrijwilligers van het eetproject ‘Samen aan Tafel’ uit Overasselt met opbrengst van de Fietsloterij. De loterij maakte deel uit van de campagne van GroenLinks in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

De opbrengst van de loterij is bij elkaar gebracht door de verkoop van lootjes aan bezoekers van de verkiezingswinkel in het winkelcentrum, bezoekers van de markt in Malden en de debatten in alle vier de dorpen. In totaal is voor € 340 aan lootjes gekocht.

Drie goede doelen waren genomineerd: de Heemtuin in Malden, ‘Samen aan tafel’ uit Overasselt en ‘Eet u met ons mee’ in Nederasselt, waren de kanshebbers om de opbrengst te krijgen. Blij nam Thea Dinnissen namens ‘Samen aan Tafel’ uit Overasselt de cheque van € 340 in ontvangst van GroenLinks lijsttrekker Rob Schuurman. Thea Dinnissen: ‘Daar kunnen we voor ons eetproject mooie dingen mee doen!’.