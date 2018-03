Lokaal Belang haalt Vreeman van Posthuis

GENDRINGEN - Raadslid Herman Vreeman voert niet meer het woord over Het Posthuis namens Lokaal Belang. De partij en Vreeman zijn daartoe gekomen omdat ze naar aanleiding van vragen van de lokale VVD de schijn van belangenverstrengeling willen voorkomen. Vreeman liet zich onlangs uit in de media over zijn plannen met het pand in Gendringen, terwijl hij als makelaar en raadslid meerdere invloedrijke rollen vervult.

'Om elke verwarring te voorkomen in de rollen als raadslid en makelaar heeft Herman Vreeman, na overleg met alle andere betrokkenen, besloten dit dossier niet langer te behandelen en binnen Lokaal Belang een ander aanspreekpunt hiervoor te zoeken', stelt Lokaal Belang in een verklaring na vragen over berichtgeving van onder meer REGIO8 over de plannen van Vreeman. 'Naar aanleiding hiervan zijn er vragen gerezen, aangezien Herman ook makelaar is en dat hij voor de eigenaar van Het Posthuis ook andere opdrachten uitvoert, die overigens geen betrekking hebben op Het Posthuis.'



Vreeman vertelde afgelopen week trots dat na jaren van inspanningen en gesprekken met de eigenaren de deuren van Het Posthuis in Gendringen weer open gaan. De initiatiefnemer riep Gendringenaren op om mee te denken over de invulling van het pand.

Lokaal Belang en VVD willen vooralsnog niet verder op de zaak ingaan. Ook burgemeester Otwin van Dijk was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Het is de tweede keer binnen een jaar tijd dat de lokale partij in het nieuws komt wegens een mogelijke schijn van belangenverstrengeling.