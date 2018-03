Gebrouilleerd raadslid twittert op account van voormalige partij: 'Hij probeert me zwart te maken'

NIJMEGEN - Ruud Klein Hemmink werd onlangs uit de Nijmeegse partij Gewoon Nijmegen gezet. Hij plaatste dinsdag een tweet met de account van zijn voormalige partij, waarin hij hard uithaalt naar lijsttrekker Jo Janssen.

In het twitterbericht spuwt Klein Hemmink nog één keer zijn gal in de richting van zijn oude politiek leider. 'Jo Janssen schitterde de afgelopen 12 jaar door afwezigheid', schrijft hij op de account van zijn oude partij. Volgens Klein Hemmink ontbrak Janssen stelselmatig op raadskamers en commissievergaderingen. 'Raadsvergaderingen volgde hij maar voor de helft', zo vervolgt hij.

'Hij probeert me gewoon zwart te maken', zegt Jo Janssen met zijn bekende zwaar Nijmeegse accent. 'De afgelopen 4 jaar ben ik twee keer afwezig geweest bij een raadsvergadering. Ik heb mensen die de raadskamers voor me volgen. In je eentje red je het niet om overal bij te kunnen zijn.'

Markante lijsttrekker

De rol van Jo Janssen in de gemeenteraad van Nijmegen is er altijd eentje geweest waar veel over is gezegd. De markante lijsttrekker van Gewoon Nijmegen stond met name bekend om zijn oer-Nijmeegse bijdragen in de raad. Janssens rechterhand, Ruud Klein Hemmink, raakte aan het einde van deze raadsperiode in onmin met zijn fractievoorzitter. Hij verlaat nu teleurgesteld zijn fractie en meldt dat op het twitteraccount van Gewoon Nijmegen.

Na zijn aangekondigde vertrek was het even stil rondom de persoon van Klein Hemmink, maar één dag voor de verkiezingen blijkt hij nog te beschikken over het wachtwoord van het Twitteraccount van de grootste partij lokale partij van Nijmegen. Hij bevestigt dat hij de tweet heeft geplaatst om 'het een en ander recht te zetten.'

Grootste lokale partij

Het is de vraag of de tirade van Klein Hemmink effect zal hebben op de verkiezingsuitslag. De partij van Janssen is sinds jaar en dag een vaste waarde in de Nijmeegse gemeenteraad. In 2014 haalde zelfs de meeste stemmen van alle lokale partijen. Janssen denkt niet dat de tweet de uitslag zal beïnvloeden. Hij hoopt op 2 zetels. 'Bij drie geef ik een feestje.'