Pas op voor oplichters met pannenset

DOETINCHEM - Pas op voor malafide verkopers die je een pannenset proberen aan te smeren. De politie Doetinchem kregen meldingen van senioren die een pannenset hebben gekocht, maar veel te veel betaalden via een mobiel pinapparaat.

Een oudere inwoonster van de gemeente Montferland werd overrompeld door het aanbod van een pannenset die over is gebleven na een beurs. Via een mobiel pinapparaat pinde zij het afgesproken bedrag, maar door een 'storing' moest ze nog een keer pinnen.

Achteraf bleek dat er twee grote bedragen van haar rekening waren afgeschreven en dat de geleverde goederen, een pannenset en een stofzuiger, van goedkope kwaliteit waren.