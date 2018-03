Het is wel veilig in Nijmegen, maar zo voelt het niet altijd

ARNHEM - De cijfers tonen aan dat Nijmegen steeds veiliger wordt, maar inwoners voelen zich nog steeds onveilig. Dat blijkt uit de Gelderland Stemt-uitzending in Nijmegen, gepresenteerd door streekomroep RN7.

Mark Buck van het CDA, Tobias van Elferen van D66, Leo Venderbosch van Ouderen Belangen Nijmegen (OBN) en Tineke Poortinga van Ouderen Politiek Actief (OPA) waren in de bus om het issue te bespreken. Vooral de lijsttrekker van ouderenpartij OBN Leo Venderbosch maakte zich zorgen over gevoelens van onveiligheid omdat ouderen zich niet altijd op hun gemak voelen, waardoor ze nog wel eens binnenblijven.

'Als mensen binnenblijven, omdat ze niet naar buiten durven, dan hebben we een probleem. Maar laten we niet degene zijn die dit gevoel van onveiligheid aanwakkeren', zo zegt Van Elferen van D66. Hij benadrukt dat er voorlichting moet komen over de werkelijke situatie; dat Nijmegen juist steeds veiliger wordt.

Pizzakoeriers

Venderbosch van het OBN vertelt dat er bij hem voor de deur laatst nog een pizzakoerier is overvallen in Hatert - dat gebeurt volgens hem wel vaker in de wijk. Het is ook niet zeldzaam dat pizzakoeriers slachtoffer worden van een overval, maar ook andere burgers hebben nog wel eens last van deze misdaad. 'Als er een pizzakoerier voor de deur wordt overvallen, dan wordt daar drie weken later nog over gesproken. Mensen krijgen dan toch een sterker gevoel van onveiligheid', aldus de lijsttrekker.

Eén van de oplossingen die wordt besproken, is om meer camera's op te hangen in Nijmegen, maar de politici weten niet of dit wel zo'n goede oplossing is. 'Als je een camera ophangt op een punt waar er al vaker overvallen zijn gepleegd, dan weten de criminelen dat na een tijdje ook en gaan ze gewoon een straat verder', aldus Bucker van het CDA.

