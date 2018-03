Deel dit artikel:











2 wietkwekerijen opgerold in Neede De hennepkwekerij aan de Oudestraat. Foto: GinoPress

NEEDE - De politie heeft dinsdagmiddag twee wietkwekerijen opgerold in Neede. In totaal stonden er ruim 2.000 planten verdeeld over de twee locaties.

De kwekerijen bevonden zich aan de Oudestraat en aan de Braak. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht, maar de politie heeft een vermoeden wie achter de wietkwekerijen zit. De politie kwam de kwekerijen op het spoor na anonieme tips. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl