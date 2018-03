15 maanden en tbs voor verpreiden kinderporno

ARNHEM - De rechtbank heeft een 41-jarige man uit Groesbeek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden en tbs met dwangverpleging voor het bezit en verspreiden van kinderporno.

De man had bijna 30.000 kinderpornografische foto’s in bezit en verspreidde die ook. In 2009 werd de man ook al veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor kinderpornobezit. Toen is bij de man vastgesteld dat sprake is van een verstandelijke handicap met antisociale persoonlijkheidskenmerken en waarschijnlijk pedofilie. Omdat de tbs-behandeling destijds maximaal 4 jaar zou duren, stopte de behandeling in 2013.

Volgens een psychiater zijn bij de man in 2009 stoornissen vastgesteld die blijvend van aard zijn. Op basis van dat onderzoek concludeert de rechtbank dat de man nog steeds aan de stoornissen lijdt.

De rechtbank wil dat de man opnieuw behandeld wordt, omdat de rechters de kans op herhaling hoog inschatten. Omdat de man niet wil meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek, kon geen behandelplan worden gemaakt. Daardoor oordeelt de rechtbank dat de man moet worden veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.