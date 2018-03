ChristenUnie Nunspeet: nieuw college kan niet om sociale thema's heen

NUNSPEET - Sociale thema's moeten deel uit maken van de collegeonderhandelingen in Nunspeet, die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart beginnen. Dat vindt de ChristenUnie in die gemeente.

De ChristenUnie is met een bakfiets door de gemeente getrokken en tijdens de gesprekken bleek, dat de inwoners van Nunspeet ontlasting van mantelzorgers en de aanpak van stille armoede erg belangrijk vonden. De partij vindt het vreemd, dat die thema's niet nauwelijks aan de orde kwamen tijdens de debatten met politieke partijen, zo stelt Ingrid Slaa van de ChristenUnie.

Sociale onderwerpen staan prominent in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. De partij wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in een sociaal isolement terechtkomen. Het is belangrijk om problemen op tijd te signaleren. ‘Dan kunnen mensen geholpen worden om hun huishoudboekje weer op orde te brengen.’ De partij pleit ervoor een ambtenaar aan te wijzen als armoedecoördinator. ‘In onze beleving moet de gemeente kritisch kijken naar het eigen gedrag als schuld