Deel dit artikel:











Natuurbrand bij Schaarsbergen Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ARNHEM - De brandweer rukte dinsdag met veel materieel uit naar een brand op het terrein van de Oranje Kazerne in de buurt van Arnhem en Schaarsbergen. Het vuur was redelijk snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

'Ondanks de harde wind en de droogte hadden we de brand redelijk snel onder controle. Daardoor is uitbreiding van het vuur beperkt gebleven', legt Laura Willebrand van de brandweer uit. In totaal stond een gebied van 40 bij 50 meter in brand. De brand ontstond rond 14.10 uur en greep snel om zich heen. De brandweer rukte met veel blusvoertuigen uit om de heidebrand te bestrijden. De rook was in de omgeving goed te zien. In Gelderland geldt code oranje in de natuur, vanwege de combinatie van droogte en wind. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl