Bekijk hier waar jij morgen kunt stemmen

In Arnhem kun je stemmen in deze museumtrolley 101. Foto: Charles Voogd

ARNHEM - Het voor jou dichtstbijzijnde stembureau staat aangegeven op de stempas die je thuis hebt gekregen, maar je mag in alle stemlokalen in jouw gemeente stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de nieuwe wet inlichtingen en veiligheid. Hier kun je zien waar gestemd kan worden.

Bijna alle stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur, maar op een aantal plekken gelden andere openingstijden. Het gaat dan meestal om stemlokalen op treinstations. Zo gaat het stembureau op het station in Harderwijk om 6.00 uur open. Om 6.30 uur gaan de stembureaus open op de stations van Wezep, Apeldoorn, Culemborg, Zaltbommel en 'T Harde. Op de stations Ede-Wageningen en Arnhem CS kun je vanaf 7.00 uur stemmen.

Stemfeestje

De eerste stemmers vind je in Zaltbommel, want daar gaat om twaalf uur vannacht al een stembureau open, aansluitend op een verkiezingsfeest. De gemeente wil zo meer jongeren naar de stembus krijgen.

Bekijk op deze kaart waar de stembureaus bij jou in de buurt staan en wat de openingstijden zijn:

In sommige gemeenten (zoals Zevenaar) wordt woensdag niet gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen, omdat daar al is gestemd na de gemeentelijke herindeling. In die gemeenten kan wel worden gestemd over het referendum over de sleepwet.

Stembus

Op twee plekken in Gelderland kun je letterlijk naar de stembus. In de gemeenten Lingewaard en Arnhem rijden namelijk bussen rond waarin je kunt stemmen. In Lingewaard rijdt een rode Engelse dubbeldekker die alle dorpskernen aandoet. In Arnhem kun je stemmen in museumtrolley 101 uit 1949.

