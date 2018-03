Nijmegenaren en Arnhemmers bieden zich massaal aan als stamceldonor

NIJMEGEN - De afgelopen weken hebben bijna 400 Nijmegenaren en evenveel Arnhemmers zich opgegeven als stamceldonor. Dat bevestigt Margot van den Akker van Matchis.

'We zijn hier natuurlijk super blij mee, maar het gaat wel om een bruto aantal. We hebben nog niet gekeken naar het aantal mensen dat daadwerkelijk wangslijm opstuurt. Dus het netto aantal hebben we nog niet.'

Mannen en voetbal

Wat volgens Van den Akker opvalt, is het hoge aantal mannen dat zich vanaf 1 maart als donor heeft aangemeld. 'Normaal gesproken zijn het vooral vrouwen die zich opgeven. Maar mogelijk komt dat ook door voetballer Lennart Thy.' De Duitse speler van VVV-Venlo werd afgelopen week wereldnieuws doordat hij een wedstrijd van zijn club liet schieten. De reden? Hij liet stamcellen in zijn bloed afnemen om zo een patiënt met leukemie te helpen.

Stamceldonatie

In totaal kwamen er vanuit Nederland bijna twintigduizend nieuwe aanmeldingen van mogelijke donoren binnen bij Matchis. Die organisatie houdt zich bezig met stamceldonatie. Ook het nieuws rond Oscar Westbroek speelde hierin mee. De 23-jarige leukemiepatiënt kon geen geschikte stamceldonor vinden en overleed vorige week.

'We hebben helaas nog steeds patiënten die geen donor kunnen vinden. Daarom hebben we ook nog steeds behoefte aan donoren, want de kans op een match is heel klein.'

