VIDEO: Nieuwkomersdebat 2018

TIEL - In dit debat stellen nieuwe gezichten van de partijen zich voor. Wat was voor hen de reden om de Tielse politiek in te gaan?

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Ook wordt er gedebatteerd over de stelling 'Er wordt te weinig gedaan voor de jeugd in Tiel'. Bekijk hier het volledige debat.