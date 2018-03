De verkiezingsbus is uitgereden: hier ging het over in de 52 uitzendingen

ARNHEM - De route van de rode Omroep Gelderland-verkiezingsbus zit er op. Vandaag mag de kiezer zich over zijn gemeente uitspreken.

Omroep Gelderland ging voor de gemeenteraadsverkiezingen een samenwerking aan met 33 lokale omroepen, die vanuit de bus radio-uitzendingen hebben verzorgd. In het totaal werden 52 uitzendingen gemaakt in nagenoeg alle gemeenten, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politiek kent lokale thema's, maar een drietal sprongen er wel uit. Die thema's bleken in veel meer gemeenten te spelen.

Windmolens

Nederland wil duurzamer worden en in 2050 energieneutraal zijn. Gemeenten hebben dat streven veelal ook, maar de vraag is wel hoe dat bereikt moet worden. Het plaatsen van windmolens is een optie, maar in opvallend veel Gelderse gemeenten bestaat er forse weerstand tegen molens. Windmolens ontsieren het landschap in bijvoorbeeld de Achterhoek en molens kunnen ook een hinderlijke bromtoon voortbrengen. Liever zien partijen zonnecellen op daken geplaatst worden, maar zonnecellen leveren minder stroom op dan windmolens. Pasklare oplossingen waren in de uitzendingen vanuit de verkiezingsbus nauwelijks te horen.

Winkelen

De koopzondag is een thema, dat op de West-Veluwe de boventoon voert in de campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen. Harderwijk leek op de valreep van deze bestuursperiode een koopzondag te krijgen, maar op het laatste moment bleken twee voorstemmende gemeenteraadsleden afwezig te zijn tijdens de beslissende raadsvergadering. Het onderwerp werd over de verkiezingen heen getild. Maar ook in andere veelal Veluwse gemeenten speelt de kwestie.

Tegenstanders wijzen op de zondagsrust en willen winkeliers niet nog verder belasten. Voorstanders willen de keus aan de winkeliers zelf laten. Overigens zou een beperkte zondagsopening op bijvoorbeeld een feestdag, zoals in Heerde werd bepleit, een compromis kunnen zijn.

Woningen, woningen en nog eens woningen

De afgelopen jaren zijn er door de economische crisis maar weinig woningen gebouwd. Daardoor is een tekort ontstaan, dat zich in nagenoeg alle gemeenten laat gelden. En aangezien huishoudens steeds kleiner worden, stijgt de vraag naar passende woningen alleen maar. Passende woningen zijn er bijvoorbeeld in de Achterhoek maar mondjesmaat. Daardoor zijn met name jongeren en ouderen genoodzaakt hun heil elders te zoeken en die keren niet meer terug, zo is de vrees van veel partijen.

Bouwplannen zijn er inmiddels genoeg, maar ook het aantal bedrijven dat die woningen zou moeten bouwen, is sterk teruggelopen, zo bleek de afgelopen weken in de bus. En als je dan gaat bouwen als gemeente, welke woningen moeten er het eerst komen? Sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen? Daarover verschilden de meningen. Ook is er de vrees, dat als er nu ineens heel veel huizen worden neergezet over een aantal jaren ineens leegstand dreigt.