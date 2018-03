Ruiten alweer vernield, school plaatst camera's

ELST - Onbekenden hebben voor het tweede weekend op rij ruiten stukgeslagen en -geschoten van basisschool 't Startblok in Elst. De school gaat nu camera's ophangen in de hoop de dader of daders te vangen.

'Ik ben hier nu anderhalf jaar directeur. In het verleden hebben we wel eens last gehad van vernielingen aan ons gebouw. Maar zo erg als deze keer, is het volgens onze conciërge nog nooit geweest', vertelt Bas Peters.

De directeur heeft deze dinsdagochtend al contact gehad met een bedrijf om camera's op te hangen. 'Door de plaats van het gebouw is er weinig toezicht vanuit de buurt. Die ziet dat niet. Door camera's te plaatsen en vaker toezicht te houden, hopen we de daders te pakken te krijgen.'

'Het lijken kogelgaten'

De onbekenden hebben volgens de directeur met een zwaar voorwerp 6 à 7 ruiten ingeslagen. 'Ook zitten er kleine gaten in. Die lijken op kogelgaten, gemaakt met een kogelpistool of windbuks.'

De schade zal waarschijnlijk rond de 5000 euro liggen. 'Het is dubbel glas, die ruiten kosten zo'n 800 euro per stuk. We zijn hiervoor verzekerd, maar het gebouw is eigendom van de gemeente. Die draait op voor de kosten. En indirect dus ook de gemeenschap.'

'Opgeschoten jeugd'

Peters heeft geen idee wie deze vernielingen heeft aangericht. 'Als ik kijk naar op welke hoogte de schade is aangebracht, kan ik mij niet voorstellen dat het volwassenen waren. Ik schat in dat - en dat is zeer speculatief - het gaat om opgeschoten jeugd van tussen de 12 en 14 jaar.'

Hij sluit niet uit dat de daders op de basisschool zitten. 'Op dit moment steek ik mijn hand voor elke leerling in het vuur. De sfeer is gewoon goed op school. Het is hier heel vreedzaam. Ik kan me daarom haast niet voorstellen dat het om een leerling van onze school gaat. Maar ik sluit niets uit.'

Aangifte

De school heeft inmiddels aangifte gedaan. De ouders van de leerlingen worden binnenkort via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.