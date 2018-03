Lees het nu terug: de laatste ronde van de bus in Nijmegen

NIJMEGEN - De Omroep Gelderland-verkiezingsbus begon op 6 februari met zijn grote tour door Gelderland. Een anderhalve maand later stopte hij voor het laatst in Nijmegen.

Daar verzorgt de streekomroep RN7 de uitzending. De presentatie is in handen van Maurice de Mandt en Eva van den Berg.

Lees hier de eerste helft van de uitzending terug.

Auto of fiets?

Noel Vergunst van GroenLinks, Michelle van Doorn van de Partij voor de Dieren, Inge van Dijk van de VVD en Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU schoven aan in de bus om te bespreken wat het beste is voor de gemeente Nijmegen: auto's of fietsen?

Discriminatie van autobestuurders?

Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU vindt dat autobestuurders worden gediscrimineerd in Nijmegen. Hij vindt dat er rekening moet worden gehouden met logica, zoals hij dat zegt. 'Om fietsers altijd voorrang te geven, dan ontstaat er een verkeersonveilige situatie', zo stelt hij.

Van Doorn van de PvdD stelt een ontmoedigingsbeleid voor waarbij mensen worden ontmoedigd om de auto te makken, maar juist worden aangemoedigd om te fietsen, te lopen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ze wil een groen Nijmegen tot stand brengen, een goede indruk op de wereld achterlaten en een schone stad voor toekomstige generaties realiseren.

Inge van Dijk van de VVD vindt dat kritiek op autobestuurders 'klassiek autootje pesten'. Volgens haar is de stad minder bereikbaar onder andere doordat de de parkeertarieven te hoog zijn. De politica haalt het liberale imago van de VVD aan en stelt dat iedereen gewoon zelf moet kunnen bepalen hoe zij zich vervoeren.

Scheepvaart in de Waal

Van Dijk geeft de scheepvaart voornamelijk de schuld. De grote vrachtschepen die door de Waal varen zijn volgens haar nog de grootste vervuilers van de stad. Ze vindt dat die dan eerder moeten worden aangepakt dan auto's.

'Het is geen of-of, het is en-en', zo stelt Vergunst van GroenLinks. 'Ja, die scheepvaart is inderdaad erg vervuilend, maar we moeten de andere vervuilers ook niet vergeten. Vrachtwagen, maar ook personenauto's stoten nog steeds te veel stoffen af die schadelijk zijn voor mens en milieu.' Hij stelt voor dat er in de stad een aantal milieuzones komen die volledig groen zijn.

Daar is de VVD'er het niet mee eens, zij stelt voor dat er een landelijk beleid komt en geen aparte milieuzones in Nijmegen, maar daar heeft de lokale politiek niets over te zeggen.

Bussen in de Burchtstraat

Vergunst is tegen busverkeer in de Burchtstraat: 'Nijmegen is een stad met een veel terrassen en in de Burchtstraat zitten er ook een hoop. Het is ten eerste gewoon niet fijn om op het terras te zitten terwijl er bussen langs komen rijden. Mensen zitten tussen de uitlaatgassen en hebben last van het geluid.'

Van Doorn van de PvdD is het eens met de GroenLinkser; zij vindt het ook geen geschikte straat voor busverkeer. 'Ik weet niet hoe vaak ik door de straat liep om gewoon even naar de Hema te lopen en dat ik mijn leven niet zeker was', zo vertelt zij. Van Dijk van de VVD reageert door uit te leggen dat zij het ook wel eens is met het feit dat het busverkeer mag worden teruggedrongen, maar ze wil wel dat er dan een 'eerlijke oplossing' komt zoals een kleinere bus.

Dorpensingel

Mark Buck van het CDA, Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU, Matthias van Hunnik van de SP en Noel Vergunst van GroenLinks zijn in de bus om de uitzending af te sluiten en het laatste uur van de Gelderland Stemt-bus te vullen met een gesprek over de Dorpensingel.

De Dorpensingel is een weg die ervoor moet zorgen dat het verkeer in de Nijmeegse Waalsprong niet vastloopt. Er is ongeveer 10 tot 15 miljoen euro voor nodig om het te realiseren, maar ongeveer de helft van die miljoenen euro's ontbreekt nog.

Wel of niet?

Vergunst zegt dat er simpelweg nog niet genoeg geld is gereserveerd, waardoor het project gewoon nog niet kan worden gereserveerd - hoe graag de andere partijen dat ook zouden willen. Daarnaast heeft hij ook bezwaar tegen de negatieve impact op het milieu.

'Het is de schuld van GroenLinks', zo zegt Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU. 'Al jaren houden ze het project tegen, maar de weg gaat er binnenkort gewoon komen.' Ook het CDA vindt dat de weg moet worden aangelegd. Volgens Buck gaat de weg ervoor zorgen dat het verkeer in en om Nijmegen veel beter geregeld is.

Ook de SP steunt het plan, Van Hunnik gelooft dat het de stad alleen maar ten goede kan doen. Voor de voorstanders kan het plan niet snel genoeg worden doorgevoerd. 'Het liefst morgen nog. Ik ga graag meeschoffelen als het moet', zo zegt Buck van het CDA.

Maar Vergunst van GroenLinks blijft stellig: 'Wij zijn van de realistische plannen en dit is gewoon geen realistisch plan. Het geld is er nu niet voor, dus het kan gewoon niet.'

Dat was het laatste live-blog van de Gelderland Stemt-uitzendingen. De afgelopen anderhalve maand is de bus afgereisd van gemeente naar gemeente. In samenwerking met de lokale omroepen van de verschillende gemeentes zijn er radio-uitzendingen gemaakt waarin lokale politici aan de tand werden gevoeld.

