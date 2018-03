Deel dit artikel:











Auto belandt op kop in berm

ARNHEM - Op de Drielsedijk in Arnhem is dinsdag een auto van de weg geraakt en op de kop in de berm terechtgekomen.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur. Hoe de auto kon kantelen, is niet bekend. Op het ongeluk kwamen hulpdiensten af, maar de bestuurster maakt het goed, zegt ze tegen Omroep Gelderland. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl