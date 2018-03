Mark Diemers van De Graafschap beste speler in derde periode

DOETINCHEM - Mark Diemers is door supporters uitgeroepen tot beste speler van De Graafschap in de derde periode.

De middenvelder is de tweede speler in de clubgeschiedenis van De Graafschap die de zogeheten Bronzen Stier in deze categorie ontvangt. Anco Jansen, nu FC Emmen, ging hem vijf jaar geleden voor.

Diemers kreeg meer stemmen dan de andere genomineerden Andrija Novakovich van Telstar en oud-Graafschapper Cas Peters die tegenwoordig ook bij Emmen speelt. Ploeggenoot Tarik Tissoudali was ook nog in de race.

De Fries, die aan het eind van dit seizoen vertrekt bij De Graafschap en in de belangstelling staat van FC Groningen, scoorde in de derde periode zes keer en was goed voor drie assists. De Graafschap won de periode niet. Op de laatste speeldag ging de titel naar FC Dordrecht.

Ferdi Kadioglu van NEC kreeg vorige week al de onderscheiding van grootste talent in de Jupiler League tijdens de derde periode. Diemers wordt voorafgaand aan het thuisduel tegen RKC Waalwijk in het zonnetje gezet. Die wedstrijd is over twee weken. Komende vrijdag is het NEC - De Graafschap in de Goffert in Nijmegen.