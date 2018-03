Huisartsen Nijmegen zijn het zat dat hun fietsen worden weggehaald

Het is een felgele fiets met blauwe en oranje strepen. Voor de duidelijkheid: Het is geen medical bike, met medische attributen waarmee eerste hulp kan worden verleend. De huisartsen willen slechts dat hun tweewieler als doktersfiets wordt herkend.

De fiets wordt in gebruik genomen door de vier huisartsen van Huisartsenpraktijk 't Weeshuis. Ze vinden het frustrerend dat gemeentelijke toezichthouders hun fiets in beslag nemen, terwijl ze een huisbezoek doen. De vier huisartsen hebben gezamenlijk 6300 patiënten in het centrum van Nijmegen.

'Met de fiets gaat het snelst'

Huisarts Elianne Snoeren legt uit: 'Het liefst pakken we de fiets, want dat gaat het snelst. Onze patiënten wonen in de binnenstad. Wanneer we snel ter plaatse moeten zijn, parkeren we onze fiets wel eens tegen een boom of lantaarnpaal.'

Toen de huisartsen daarna ook nog twee bekeuringen kregen was de maat vol. De huisartsen schreven een brief aan de gemeente en maakten een afspraak met wethouder Ben van Hees.

'Je mag hier niet fietsen'

Nu ze met de herkenbare doktersfiets door het stadscentrum rijden, hopen de huisartsen ook dat ze niet meer zo vaak worden toegeschreeuwd: 'Je mag hier niet fietsen', roepen ze dan', zegt Snoeren.

De fietsen worden door de huisartsen zelf betaald: 2900 euro voor vier fietsen. 'We denken dat ons idee snel navolging zal krijgen elders in het land.'