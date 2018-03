Deel dit artikel:











Kosten graf in Tiel extreem hoog Foto: Pixabay

TIEL - Begraven worden in Tiel loopt flink in de papieren. Een graf met een looptijd van 20 jaar kost daar 5225 euro. Hiermee staat Tiel op de achtste plaats van duurste gemeenten van Nederland en is zij de duurste in Gelderland, berekende uitvaartonderneming Monuta in haar jaarlijkse onderzoek naar de hoogte van grafkosten.

De duurste gemeente in Nederland om in begraven te worden, is Groningen. Hier betaal je 7129 euro voor een graf met een looptijd van 30 jaar. Het verschil met de goedkoopste gemeente is enorm. In het Overijsselse Losser betaal je 'slechts' 721 euro voor twintig jaar. Wie de kosten berekent per jaar, merkt dat Tiel duurder is dan Groningen. 'Dat klopt', zegt een woordvoerder van Monuta, 'maar klanten moeten de grafrechten in één keer betalen. Dan kies je voor het kleinere bedrag en dan zegt het verschil tussen 20 en 30 jaar grafrechten iemand niet zo veel.' De kosten van een graf liggen in Gelderland met 3098 euro gemiddeld sowieso hoog. Alleen in Utrecht (3885 euro), Zuid-Holland (3805), Noord-Holland (3420) en Zeeland (3320) zijn die kosten hoger. Speur- en rekenwerk Volgens Monuta moet de consument steeds meer speur- en rekenwerk verrichten om achter de totaalprijs van een graf te komen. 'Onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten worden afwisselend wel of niet in rekening gebracht.' In Nederland kiest ongeveer 40 procent voor een begrafenis en 60 procent voor een crematie.