'Stoelschopper' verwacht extra zetel voor zijn Kansrijk Winterswijk

Hijink haalde zaterdag het nieuws toen op Dumpert een filmpje van hem viral ging. In de video is te zien hoe hij tijdens een debat zijn woorden niet kan vinden. Als hij terug naar zijn plek loopt, trapt hij hard tegen zijn stoel. Dat filmpje is inmiddels bijna 620.000 keer bekeken.

Vooralsnog verwacht Hijink vooral profijt te hebben van zijn schop tegen de stoel. 'Waarschijnlijk konden we wel één zetel halen, maar dat lijkt nu zo goed als zeker. Misschien halen we er nu wel twee', zei hij dinsdagmorgen op Radio Gelderland.

Baaldag

Wat ging er mis? Hij had zijn dag niet. 'Iedereen heeft zo'n twee keer per jaar een echte baaldag. Zo'n dag waarop echt alles misgaat. Als je geluk hebt valt die dag op je vrije zondag, maar dat had ik dus de dag van het debat. Eigenlijk begon het de dag daarvoor al', legt de lijsttrekker uit.

Kijk hier het gesprek terug tussen Rob Kleijs en Paul Hijink van Kansrijk Winterswijk:

'Ik hoorde een halve dag van tevoren dat ik dit debat zou gaan voeren. Eigenlijk zou de nummer twee van de lijst dit doen, maar hij moest als mantelzorger plotseling elders zijn.'

'Nou, toen liep mijn computer vast, en de printer deed het niet. Alles zat tegen', legt hij uit. 'Het is veel meer werk dan ik dacht. Ik dacht dat zo'n campagne bestond uit een beetje media, veel flyeren en af en toe debatteren.'

Hijink denkt dat hij het wel aankan

Toch maakt hij zich geen zorgen over of hij het werk in de gemeenteraad aankan. 'Kijk, nu moet je alles tegelijk doen; flyeren, debatten voorbereiden, in gesprek gaan met mensen. En dat moet ook allemaal ongeveer op hetzelfde moment.'

De lijsttrekker van Kansrijk Winterswijk verwacht dat de drukte na de verkiezingen afneemt.