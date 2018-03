'Toestand zorgelijk', fietser zwaargewond na ongeluk

LOCHEM - Een fietser is dinsdag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Nettelhorsterweg in Lochem. 'Het ziet er zorgelijk uit', stelt een politiewoordvoerster.

De fietser kwam in aanrijding met een personenauto. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. De identiteit van beide betrokkenen is nog niet bekend.

Op het ongeluk kwam een traumahelikopter af.