Deel dit artikel:











Jan Jacob van Dijk vertrekt als gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Jan Jacob van Dijk vertrekt als Gelders gedeputeerde. Hij wordt per 1 juni voorzitter van het College van Bestuur van Christelijke Onderwijs Groep (COG) in Ede. Dat heeft hij dinsdag bekendgemaakt in een mail aan alle medewerkers van de provincie.

De 53-jarige Van Dijk is sinds 2011 gedeputeerde voor het CDA. Op dit moment heeft hij de portefeuille vitaal platteland (natuur, landbouw), economie (herinneringstoerisme), energietransitie, breedband en bestuur Interprovinciaal Overleg. Van Dijk zegt in de mail met veel plezier te hebben gewerkt in de 'mooiste provincie van Nederland'. 'Samen met anderen ga ik mij ervoor inzetten dat COG een toonaangevende onderwijsinstelling is en zich verder gaat ontwikkelen. Ik heb er veel zin in om daar aan de slag te gaan.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl