'Wij van Gemeentebelangen in Voorst, ik bedoel Lijst Borger in Brunssum'

TWELLO - Het verkiezingsprogramma van een lokale partij in het Limburgse Brunssum blijkt voor een groot deel letterlijk gekopieerd uit andere bronnen. Omroep L1 meldt dat Lijst Borger onder meer passages overnam uit het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden van Gemeentebelangen uit Voorst.

De inleiding van het programma van de partij uit Voorst is bijna in zijn geheel gekopieerd. Verder blijken de standpunten van de Gelderse partij over bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid, lokaal onderwijsbeleid en sociaal beleid exact hetzelfde als die van Lijst Borger.

Ook naam partij gekopieerd

Ook staat per ongeluk de partij Gemeentebelangen nog twee keer in het programma van Lijst Borger, een keer onder het kopje Gezondheidszorg en een keer bij het onderwerp Welstand.

Zie ook: Het partijprogramma van Lijst Borger

Het programma van Gemeentebelangen in Voorst in de bijna afgelopen raadsperiode kwam van de hand van Edo Horstman uit Terwolde, de huidige nummer twee op de kandidatenlijst. 'Overgeschreven? Hahaha', reageert Horstman. 'Dat strekt wel tot eer.'

Op Radio Gelderland sprak Rob Kleijs met Horstman:

Als hij hoort dat de naam van zijn partij twee keer staat in het programma van zijn Limburgse collega's, schiet hij andermaal in de lach. 'En dat voor een programma van vier jaar oud en dat we behoorlijk hebben aangepast. We hebben nu ook sociale media in ons programma opgenomen.'

'Geen copyright op de tekst'

Fractievoorzitter Rob Dautzenberg van Lijst Borger in Brunssum zegt in een reactie tegen L1 dat het afgelopen jaar door een aantal leden is gewerkt aan het verkiezingsprogramma, waarbij via internet van alles is bekeken. Daarvan is een deel verwerkt. 'Waarom zou je wat goed is, niet gewoon gebruiken als je er als Lijst Borger inhoudelijk achter staat?', zegt Dautzenberg hierover. 'Het gaat om zaken die ook voor Brunssum van belang zijn.'

De partij in Voorst maakt er geen werk van. Horstman: 'Naar de rechter? Nee hoor. Er rust geen copyright op onze tekst.'