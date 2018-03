De rode Verkiezingsbus is bij de laatste halte aangekomen: Nijmegen

NIJMEGEN - De Omroep Gelderland-verkiezingsbus begon op 6 februari met zijn grote tour door Gelderland. Nu, anderhalve maand later, stopt hij voor het laatst. In Nijmegen.

Daar verzorgt de streekomroep RN7 de uitzending. De komende uren gaat het onder meer over woningbouw en veiligheid. De presentatie is in handen van Joost Brauer en Michiel van Heijst.

Kijk en luister hier mee:

Allereerst gaat het over het woningbeleid, dus over starterswoningen en woningen in de sociale huursector. In de bus staat Nick de Graaf, fractievolger van de VVD, Tobias van Elferen van D66 en Marijn Gunnink van de ChristenUnie. De woningmarkt in Nijmegen is oververhit en er zijn te weinig starterswoningen. Sociale huurwoningen zijn er genoeg, vindt Tobias van Elferen. Er zijn volgens hem huurwoningen nodig van 700 tot 1100 euro. Dat kan de doorstroming op gang helpen en zo het zogenoemde scheefwonen verminderen. Daar kunnen de drie politici zich in vinden.

Maar wat hebben de VVD en D66 dan gedaan om de woningmarkt aan te pakken? Tobias van Elferen van D66 zegt wel voorstellen te hebben gedaan, maar die zijn door het linkse college van tafel geveegd. Dat college wilde vol inzetten op de bouw van sociale huurwoningen. De ChristenUnie wil een leegstandsverordening. Dat betekent dat eigenaar van leegstaande panden die moeten aanmelden. Daarmee wordt leegstand zichtbaar en makkelijker geschikt gemaakt worden voor bewoning. In Nijmegen-Oost is de druk op de huurmarkt er groot. Volgens D66 kunnen nou niet eenmaal alle huurders in die populaire wijken wonen.

Er moet ook bij de toewijzen van woningen naar meer gekeken worden dan naar inkomen en de tijd op de wachtlijst. De ChristenUnie wil ook kijken naar de omvang van de huishoudens. D66 wijst op het belangrijkste probleem: de ellenlange wachtlijsten. En het kan volgens hem niet zo zijn dat er een bonus staat op het krijgen van kinderen. Nick de Graaf van de VVD sluit zich daarbij aan.

Wat zijn de gevolgen voor de stad zelf, dat tekort aan betaalbare huurwoningen? De VVD ziet dat mensen Nijmegen uitgaan vanwege werk en woningen. Die gaan naar de Randstad en komen niet meer terug. Volgens Tobias van Elferen holt de middenklasse in Nijmegen uit en dat heeft gevolgen voor hoe Nijmegen eruit ziet.

De discussie verschuift naar de bouw van duurzame en dus gasloze woningen. Die gasaansluiting was tot voor kort verplicht. D66 denkt dat waar sprake is van veel hoogbouw dat gasloos bouwen of ombouwen naar een andere energiesoort makkelijker is. Maar wat doe je met bestaande woningen? De rekening moet niet alleen bij de overheid en niet alleen bij de woningeigenaar neerleggen. Daar vinden de VVD en D66 elkaar.

En als je dan een historisch pand als huis hebt? Kun je dan zomaar zonnepanelen neerleggen op je dak? Marijn Gunnink van de ChristenUnie is er tegenaan gelopen, dat is best lastig te regelen. Want zonnepanelen in beschermde stadsgezichten, dat gaat niet zomaar.

In de bus is het lekker warm, maar in de technische wagen moet de jas aanblijven:

Het zijn drukke dagen voor de politiek. Debatten, flyeren en bezoeken. Nick de Graaf wil graag weer gewoon aan het werk, D66 en de ChristenUnie zijn gewoon benieuwd naar de uitslag. Marijn Gunnink ziet de 'Man met de Hamer' al een beetje aankomen. De ChristenUnie is nog niet in de raad van Nijmegen gekomen, maar met het nieuwe kabinet met de CU keren de kansen, denkt hij.