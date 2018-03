Deel dit artikel:











'Klein beetje lentegevoel' bij begin voorjaar Foto: still uit WILD, een film van Luc Enting

WAGENINGEN - De astronomische lente begint vandaag. Dat betekent dat de dag en de nacht precies even lang zijn. Maar voluit voorjaar is het nog niet. 'Een klein beetje lentegevoel', voorziet Britta van Gendt van weerinstituut MeteoGroup in Wageningen.

'Het gaat nu langzaam de goede kant op. Zeker in het midden en het westen van de provincie loopt de temperatuur op. Er zijn steeds minder wolken, het gaat vanuit het noorden opklaren', aldus de weervrouw. Weervrouw Britta van Gendt over de lente: 'De temperatuur wordt 7, 8 graden. Als je in de zon zit en uit de wind, dan voelt het als lente. Maar het is niet zo dat je in je T-shirtje naar buiten gaat', denkt Van Gendt. De komende dagen hebben twee kanten. 'De temperatuur gaat omhoog, maar er is minder zon en soms wat regen.' Het lentegevoel in een timelapse: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl