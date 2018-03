Op welke partij in Rheden moet je stemmen? Doe de stemhulp

DENVER - Op welke partij moet je nou gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart? Voor de inwoners van de gemeente Rheden die dit nog niet weten is er een stemhulp online.

Via rheden.mijnstem.nl kunnen inwoners ontdekken welke politieke partij het beste bij hen past. Bij het maken van de stemhulp is geïnventariseerd welke thema’s er spelen op lokaal niveau en welke plannen de partijen hebben.

Met stellingen over gemeentelijke thema’s krijgen inwoners snel inzicht in partijstandpunten. De stellingen in de stemhulp laten ook zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen.