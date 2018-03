Het 'verspillingsschap': supermarkt verkoopt eten dat anders wordt weggegooid

WAGENINGEN - Een speciaal schap met soepen, sauzen, jam en bier die gemaakt zijn van tomaten, komkommers, pompoenen en broodresten die anders in de kliko waren verdwenen. Dit 'verspillingsschap' bevindt zich in een supermarkt Wageningen.

De winkel in Wageningen is van George Verberne. Hij is ervan overtuigd dat het schap succes heeft. 'Het is een samenwerking met de gemeente en de universiteit. Al die studenten hier zijn zich bewust van het voedsel, wat het doet. Hoogopgeleide mensen die bewust eten. En de ondernemers zijn bevlogen en zitten vol passie. Prachtig.'

Het is een zoveelste poging om consumenten bewust te maken van het feit dat we nog steeds ontzettend veel eten weggooien. 'Voedselverspilling staat al jaren hoog op de agenda bij consumenten en bedrijven, maar echt veel succes wordt er niet geboekt', zegt Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit.

Timmermans: 'Jaarlijks gooien we nog steeds ruw geschat tussen de 1,7 miljoen en 2,5 miljoen ton weg aan groenten, fruit en brood.' Uitgaande van gemiddeld 2,2 miljoen ton hebben we het dan jaarlijks over circa 55.000 vrachtwagens.

Later deze dinsdag maken grote partijen als Albert Heijn, McDonald's, Unilever, het ministerie van Landbouw, de Rabobank en het Voedingscentrum plannen bekend die ertoe moeten leiden dat Nederland in 2030 de helft minder voedsel verspilt.