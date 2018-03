Deel dit artikel:











Bewoonster naar ziekenhuis na brand in keuken Foto: Roland Heitink

LATHUM - De bewoonster van een woning in Lathum moest maandagavond laat naar het ziekenhuis. De vrouw had tijdens een brand in haar woning rook ingeademd.

De brand in de woning aan de IJsvogel was ontstaan door een pannetje eten op het fornuis. De elektrische kookplaat stond geruime tijd aan, waardoor het eten droog kookte en in brand vloog. De gewaarschuwde brandweer uit Giesbeek was snel ter plaatse. De woning stond vol rook. De brandweer heeft de woning geventileerd. De brand werd ontdekt doordat het brandalarm afging.