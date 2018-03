Deel dit artikel:











Bestuurder springt uit rijdende bus Foto: Mike Hofman/Persbureau Heitink

NIFTRIK - Bij een ongeluk op de A50 bij Niftrik is in de nacht van maandag op dinsdag een automobilist gewond geraakt. De bestuurder reed in zuidelijke richting toen hij met zijn busje van de weg raakte.

Volgens de politie is de bestuurder uit het voertuig gesprongen voordat de wagen tegen een boom tot stilstand kwam. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is in onderzoek. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl