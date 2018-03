Hoe moet het met de Achterhoek in de toekomst?

DOETINCHEM - De Achterhoek reist al in de toekomst. Dat is de belangrijkste conclusie die maandagavond getrokken werd tijdens een speciale presentatieavond in theater Amphion in Doetinchem.

De afgelopen maanden zijn er acht busreizen georganiseerd naar de toekomst van de Achterhoek. Op verschillende plekken is input opgehaald. De hoofdvraag: hoe moet de Achterhoek de toekomst in?

'Op heel veel plekken in de Achterhoek zijn al heel veel inspirerende plekken', zegt Gert-Jan Hospers. Hij houdt zich bezig met de veranderingen in de stad en op het platteland. 'Je hoeft hier het wiel niet opnieuw uit te vinden, je kunt hier genoeg inspiratie opdoen'.

Beltrum voorbeelddorp

Beltrum wordt vanavond veelvuldig genoemd. In het Achterhoekse dorp is een pilot gedraaid waar gekeken werd naar woningen voor jongeren. 'Jongeren in ons dorp konden geen woning vinden en wij hebben gekeken hoe dat wel kan', legt Lisa Pape uit.

Pape is één van de drijvende krachten achter de pilot. 'Nu de pilot is afgelopen wordt er ook gekeken naar woningen voor ouderen. Er moet beweging zijn in de markt!' Als voorbeeld noemt ze een oud-inwoner van Beltrum. 'Een jonge vent, Frank Oriens, die niet genoeg geld had om een woning in Beltrum te kopen. Hij kon dat wel in Groenlo. We noemen dat het Frank Oriens-Effect. Een effect dat we juist niet willen.

Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Naast wonen is er tijdens de busreizen ook aandacht besteed aan duurzaamheid en de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Een project dat laat zien dat de landbouw een grote invloed heeft om de Achterhoek circulair en duurzaam te maken.

Hoe nu verder?

De afgelopen maanden is er veel informatie opgehaald. Dit wordt gebruikt om een nieuw plan te maken voor de Achterhoek tot 2030. Gedeputeerde Bea Schouten is onder de indruk van de manier van werken in de Achterhoek. 'Hier doet iedereen alles samen. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te gaan met de busreizen, er wordt informatie gedeeld en er worden bouwstenen verzameld. Dat is fantastisch om te zien'.

Alle Achterhoekers ontvangen speciale krant

Volgende week ontvangen de Achterhoekers in de zeven Achterhoekse gemeenten allemaal een krant in de brievenbus.

In die krant staat wat er de afgelopen maanden allemaal gedaan is en waar de kansen liggen voor de toekomst.

