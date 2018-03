Deel dit artikel:











Opstootje bij debat in stadhuis Arnhem: 'Geen elektra is armoe' Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Bij een verkiezingsdebat in het Arnhemse stadhuis is een groepje demonstranten door beveiligers verwijderd. De groep van vijf tot zes mensen kwam naar binnen met spandoeken met de tekst 'geen elektra is armoe'. Na meerdere waarschuwingen werden ze de deur uitgezet. Er volgde een handgemeen waarbij ook werd geschreeuwd.

Het waren boze schippers die kwamen protesteren. 'Wij praten al meer dan een jaar met het college over elektriciteit voor onze traditionele schepen. We vinden geen gehoor. Daar ging ons protest over’, zei een boze demonstrant tegen De Gelderlander, de organisator van het debat. Vermoedelijk waren het schippers van schepen aan de Rijnkade. Zij willen walstroom, omdat ze op die manier niet langer afhankelijk zijn van aggregaten. NVU Niet alleen de schippers waren boos. Ook Constant Kusters van de Nederlandse Volksunie (NVU) liep boos weg. Hij was niet tevreden over de vorm van het debat waarbij alleen de tien grootste partijen mochten deelnemen. Kusters kreeg twee minuten spreektijd, net als vijf andere kleine partijen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl