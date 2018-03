Het succesverhaal van Jerome (11) uit Guinee: 'We zijn supertrots'

ARNHEM - Jerome werd 4 maart 11 jaar. Hij wilde geen cadeautjes voor zijn verjaardag, maar wel geld voor zijn thuisland Guinee. 'Dit jaar heeft hij al 775 euro opgehaald', vertelt zijn trotse pleegvader Gerard Geenacker. Ook tijdens zijn vorige verjaardagen zamelde hij geld in.

Jerome kwam in april 2015 naar Nederland. 'Zijn ouders overleden toen hij twee jaar was. Hij heeft in verschillende gastgezinnen gezeten, waar hij vaak moest werken voor wat eten', vertelt Gerard. 'Hij had het niet slecht maar ook niet heel goed.' Uiteindelijk kwam hij op een internaat terecht. 'Toen zijn we met procedures gestart om hem hierheen te krijgen.'

Spelen bij Vitesse

In die drie jaar in Nederland heeft Jerome niet stilgezeten. De jongen bleek over voetbaltalent te beschikken; hij gaat bij Vitesse spelen. 'We zijn supertrots', vervolgt Gerard. 'Hij voetbalt nu nog bij ESA maar in de loop van 2018 stroomt hij in bij Vitesse onder de 13.' Hij traint nu al drie keer per week mee bij de Arnhemse club. Daarnaast traint hij nu ook nog één keer per week bij ESA.

School bouwen

Het geld van zijn verjaardag gaat dus naar Guinee. 'We zijn bezig om daar een school te bouwen met basis- en voortgezet onderwijs. Vorig jaar hebben we de fundering gelegd en we gaan beginnen met de bouw van vier lokalen. Het totale project kost 100.000 tot 140.000 euro', legt zijn pleegvader uit. Hij richtte samen met zijn vrouw een stichting op.