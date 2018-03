Rel over afbeelding op verkiezingsposters: 'Ze moeten eraf!'

Het gaat om een afbeelding van de skyline van Arnhem. 'Ik heb dat silhouet van de stad gemaakt voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Henny Selhorst van de Gelderse Centrum Democraten heeft zonder toestemming mijn auteursrecht geschonden. Hij denkt volgens mij dat alles op internet rechtenvrij is', vertelt Geurtz.

1000 euro per poster

Geurtz heeft Selhorst laten weten 1000 euro per poster te eisen als deze niet worden verwijderd. Aangezien de posters op voorbedrukte borden staan is het lastig deze nog te verwijderen. Maar dat is niet mijn probleem, zegt Geurtz.

Ook de beheerder van Facebookgroep 'Arnhem mijn stad', Rob Garritsen, zegt 'laaiend' te zijn. De bewuste afbeelding wordt namelijk ook gebruikt voor zijn pagina. 'Wij hebben Bert gevraagd of we die foto mochten gebruiken, en dat mocht', vertelt Garritsen. Maar nu hebben de Gelderse Centrum Democraten de afbeelding dus ongevraagd gebruikt op verkiezingsposters. 'We willen helemaal niet met die partij geassocieerd worden', aldus Garritsen.

De beheerder is vanochtend nog naar de gemeente Arnhem geweest om de situatie uit te leggen. 'Die zeggen dat ze niks kunnen doen', vertelt hij. 'Maar we hebben mensen die nu de Facebookgroep willen verlaten omdat we met die partij in verband worden gebracht.'

Henny Selhorst en zijn Gelderse Centrum Democraten zijn onder meer bekend van kreten als 'vol is vol' en 'geen opkropwijken voor immigranten'. Selhorst was niet bereikbaar voor commentaar.

De bewuste afbeelding:

Foto: Rob Garritsen