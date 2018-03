Deel dit artikel:











Hardloper rent met autoradio in de hand over vluchtstrook Foto: Omroep Gelderland

VAASSEN - Een vreemde situatie op de A50 bij Vaassen maandagmiddag. Een man was op de vluchtstrook aan het hardlopen met een autoradio in zijn hand. 'Er kwam een melding binnen en we dachten: daar klopt helemaal niks van', vertelt wijkagent Berthold. Toch was het echt waar.

Bij Vaassen zagen de agenten de hardloper inderdaad rennen. De man werd gevraagd te stoppen maar hij ging er vandoor. 'De achtervolging werd ingezet. Het werd een hindernisbaan door de drassige weilanden', aldus de wijkagent. Niet aangehouden De man stopte uiteindelijk en verklaarde wel vaker over de snelweg te lopen. De autoradio zou hij gevonden hebben. 'We hebben hem voorzien van twee bekeuringen. Een omdat hij zich niet kon identificeren en een voor het hardlopen over de snelweg', vertelt Berthold. 'Zijn verklaring lijkt te kloppen dus we hebben hem niet aangehouden.'