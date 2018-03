Achterhoekse kinderen massaal de boer op: 'Kan je niet een chocoladekoe ontwerpen?'

Tijdens de projectdag leren de kinderen over de boerderij en de voedselproductie. Het project 'Met de klas de boer op' wordt voor de dertigste keer georganiseerd. Het begon in 1988, toen gingen er 'slechts' 200 kinderen op bezoek bij verschillende boeren. Nu dus een veelvoud. 'Het grootste verschil is dat er vroeger altijd wel kinderen in de klas zaten die van de boerderij komen. In sommige klassen zit nu helemaal geen boerenzoon of dochter', legt Jozef Holtslag uit. Hij was er in 1988 ook bij toen de klassen op bezoek kwamen. 'Het is gewoon heel erg leuk, je krijgt hele onverwachte vragen'.

Boer voor de klas

Bijzonder aan het project is dat de boer eerst naar de klas gaat om les te geven. Daarna gaan de kinderen op bezoek bij de boer. De boer neemt tijdens de theorieles allerlei voorwerpen mee om het dagelijkse werk op de boerderij uit te leggen, bijvoorbeeld de bouwtekening of spermarietjes.

Vivienne Huetink uit Bronkhorst ontving vandaag groep 5 van basisschool De Wetelaar uit Doesburg. 'Wat rukt het hier lekker', roept een meisje als ze de stal binnenkomt. 'Bah,' zegt een ander. 'Ik heb allemaal kwijl op mijn hand.' Het meisje heeft een pasgeboren kalfje geaaid en een lik van haar tong heeft gekregen. Huetink heeft de kinderen vanochtend in de klas eerst van alles verteld over het boerenleven en de boerderij. Nu kunnen ze de boerderij en de dieren dan ook echt zien.

Kun je een chocoladekoe fokken?

'Het is zo leuk, die beleving hier. Je hoeft hier niets uit te leggen. De een gaat dieren aaien, de andere wil voeren en een derde wil leren melken', lacht Huetink. En niet alleen voor de kinderen is het een leuke dag, ook de boeren genieten intens. 'In de klas hadden we het vanochtend over het fokken van koeien en toen kreeg ik de vraag waarom we niet een chocoladekoe konden maken. Daar moest ik toch wel heel erg om lachen.'

Jozef Holtslag vertelt op Radio Gelderland over 30 jaar De Boer Op