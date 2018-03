Cliënt zat in buitenland, maar zorgaanbieder declareerde toch tientallen uren zorg

APELDOORN - Het rapport over Flexzorg is duidelijk: de Veluwse zorgaanbieder heeft gefraudeerd met declaraties. Ook zou het personeel onvoldoende gekwalificeerd zijn en werden cliënten misleid.

Het rapport komt van tien gemeenten, waaronder Apeldoorn, Brummen en Epe, die onlangs de samenwerking met de zorgaanbieder stopzetten. Flexzorg levert ambulante hulpverlening, hulpverlening met een woonvoorziening en huishoudelijke hulp.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Flexzorg 60 uur begeleiding per maand declareerde voor een cliënt die in het buitenland verbleef. Bij een overleden cliënt werd in de laatste dagen van zijn leven het zorgbudget opgemaakt, terwijl de familie ontkent dat er zorg is verleend.

Het rapport over Flexzorg werd opgesteld in opdracht van de gemeente Apeldoorn. Het zorgbedrijf spande een kort geding aan tegen het besluit van de gemeenten. De rechter gaf Flexzorg geen gelijk.

Onvoldoende vertrouwen in onderzoeksbureau

'Wij vonden het onderzoek niet rechtvaardig en daarom hebben we geen medewerking verleend', vertelt een woordvoerder van Flexzorg over het rapport. 'Er staan conclusies in die op aannames zijn gebaseerd. Zorg is kwetsbaar en we wilden niet zo maar onze gegevens aan een onderzoeksbedrijf geven.'

Het bedrijf had naar eigen zeggen onvoldoende vertrouwen in het onderzoeksbureau. De woordvoerder van Flexzorg wil niet al te inhoudelijk ingaan op de zaak en op het rapport dat in opdracht van de gemeenten is opgesteld.

'Amper zorg voor stervende cliënt'

Naast de cliënt die in het buitenland verbleef wordt ook gesproken over een cliënt die overleed aan een overdosis. In de 17 dagen daarvoor werd er voor 84 uur aan zorg gedeclareerd. Daarmee werd de zorgindicatie precies opgemaakt.

De familie verklaart in het onderzoek dat er amper zorg is verleend. Volgens de rechter is het beeld dat het bedrijf onterecht declareert niet voldoende ontzenuwd.

Klantenonderzoek werd gedaan door de broer en tante van de eigenaar Rapport - gemeente Apeldoorn

De rechter vond het ook aannemelijk dat twee medewerkers zorg hebben verleend, terwijl ze niet over de juiste diploma's beschikten. Een van de medewerkers had 15 cliënten in zijn portefeuille, maar had niet het vereiste diploma.

Dan is er nog het klanttevredenheidsonderzoek van Flexzorg zelf. Daaruit blijkt dat de cliënten wel degelijk tevreden zijn. Er is een probleem, vinden de samenwerkende gemeenten: het onderzoek werd uitgevoerd door de broer en tante van de eigenaar.

De woordvoerder van het bedrijf beaamt dat het proces is begeleid door de broer van de eigenaar. 'Maar er is gewoon keurig onderzoek geweest.'

'Het staat nu 1-1'

Dat het kort geding de gemeenten gelijk geeft is voor Flexzorg geen reden om op te geven. Het bedrijf stapt opnieuw naar de rechter, voor een bodemprocedure. 'We hebben een eerdere rechtszaak gewonnen, nu verloren en dus het staat 1-1.'

De gemeente Apeldoorn wil niet bevestigen dat de naam van het bedrijf klopt. 'Het is niet aan ons om daar openheid over te geven.' Alle cliënten worden volgens de gemeente overgebracht naar andere aanbieders.