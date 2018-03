Edwin dacht dat zijn dochter appte, maar het was iemand met verkeerde bedoelingen

BEUNINGEN - Edwin Boerboom uit Beuningen kreeg onlangs te maken met een brutale oplichter. 'Ik heb een bedrijf en word wel vaker benaderd door oplichters, maar dit is wel heel nieuw', vertelt hij geschrokken. 'Dat ze potverdorie gewoon een foto van je dochter gebruiken.'

Het is vrijdag als Edwin een appje krijgt van een nummer dat hij niet kent. 'Hoihoi, Romy hier! Ik heb een nieuw telefoonnummer', leest hij. Vreemd, maar mede door de gestolen Whatsapp-foto gaat hij er vanuit dat het zijn dochter is. Die foto blijkt later gestolen te zijn van haar Facebookpagina.

'Ze vroegen belachelijke bedragen'

'Ik was bezig met wat rekeningen die voor 12.30 uur betaald moeten worden. Ik krijg alleen steeds een foutmelding als ik het over probeer te boeken. Kun jij het even voorschieten voor me?', gaat de oplichter, die zich als Romy voordoet, verder. Edwin vindt het vreemd, helemaal omdat het om bedragen van 975 en 835 euro gaat. 'Belachelijke bedragen natuurlijk. Maar ik dacht nog steeds dat ik met mijn dochter aan het appen was', vertelt hij.

'Toen vroeg ik of ze me even wilde bellen. Ik ga natuurlijk niet zomaar zulke bedragen betalen', vervolgt Edwin. 'Er werden allerlei smoesjes verzonnen. Ik werd een beetje boos, maar ze spelen op je gevoel. Ze zeggen: anders ben ik te laat met betalen. Die slimmeriken zetten er nog net geen 'papa' bij om het nog persoonlijker te maken.'

Uiteindelijk komt Edwin er via zijn vrouw achter dat het niet Romy is met wie hij aan het appen is. Gelukkig voor hem is op dat moment nog geen geld overgemaakt.

Al 17.000 euro buitgemaakt

Toch zijn er genoeg mensen die er wel in trappen. Bij de Fraudehelpdesk in Apeldoorn kwamen er in 2017 46 meldingen van deze vorm van oplichting binnen. In tien gevallen werd er ook echt geld overgemaakt.

'In totaal bijna 17.000 euro', vertelt een woordvoerder. Dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. 'Ongeveer tien procent van de gevallen meldt zich bij ons.'

Edwin wil mensen in ieder geval waarschuwen voor deze vorm van oplichting. Zijn dochter Romy plaatste de appjes op Facebook. Het bericht is inmiddels bijna duizend keer gedeeld.