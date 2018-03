GASTBLOG: De kou trotseren

Op 14 maart 2018 is het ’s morgen heel erg mistig. Het geeft een spookachtig beeld, die flarden mist om het hoge nest met schimmige vogels.De vogels hebben geen last meer van de camera, maar ze ontzien hem ook niet. Soms pikken er een beetje tegen met hun snavel. Ze poepen regelmatig in die richting, maar het gaat er gelukkig nog net naast.

Nesteldrang

Op 15 maart 2018 zijn de ooievaars de hele dag druk in de weer met takken en met plukken materiaal dat ze van de mesthoop ophalen. Ze zijn ontzettend onhandig. Het lijkt soms dat er meer takken vanaf vallen dan dat ze er op leggen. Maar ondanks dat begint het nest toch een beetje meer vorm te krijgen. Dat is ook wel nodig, want het was zo plat dat het gevaarlijk zou zijn voor de eieren en later de jongen, die er zo af zouden kunnen rollen. Het waait ontzettend hard. We horen het razen om de camera. De ooievaars staan pal op hun lange dunne benen. Het is een wonder dat ze niet omwaaien, maar zelfs kans zien om hun veren te poetsen. Regendruppels maken op de camera vlekken, die een raar vertekend beeld geven van de ooievaars.

Onhandige beesten

Toen ik op 16 maart 2018 ’s morgens vroeg de hond uit ging laten, waren de ooievaars al uit eten. We kwamen ze tegen in de uiterwaarden, waar ze, op gepaste afstand van een grote groep ganzen, door de wei stapten. Toen ze ons langs zagen lopen, keken ze even op en gingen vervolgens door met hun maaltijd. Met hun lange snavel prikten ze in het gras, ze pikten kleine prooien op en gooiden die omhoog in hun keelgat. Als je ziet hoe onhandig dat gaat, kan je je niet voorstellen dat ze genoeg eten binnen krijgen om dat grote lijf te vullen.

Toen wij bijna thuis waren, kwamen de ooievaars al weer aangevlogen: met een lange glijvlucht eerst steeds lager tot ze bijna op de dijk uitkwamen en dan stijl omhoog en abrupt het nest op. Daar werd meteen gepaard, geklepperd en toen begonnen ze wat takjes te verleggen. Wij hebben goede hoop dat er binnenkort eieren gaan komen.

Koud!

Op 17 maart 2018 was het ontzettend koud! Wat een harde koude noordoostenwind! Het nest begint door de werkzaamheden met takjes en plukken mest al wat meer diepte te krijgen, maar de opgetrokken rand biedt nauwelijks of geen beschutting. De ooievaars zitten in elkaar gedoken tegen elkaar aan of staan met hun gezicht naar de wind gekeerd te balanceren op het nest. Paren is ondanks de kou geen koud kunstje meer. De mannetjes ooievaar kan niet in de juiste positie komen. Maar de wil is er nog steeds.

Op 18 maart 2018 waait het nog steeds hard en is het bitterkoud. Wij zijn op familiebezoek en willen daar de livestream tonen. Maar het nest is leeg. De ooievaars zijn veel weg, waarschijnlijk om de koude wind te ontvluchten. Als ze tussendoor even thuis zijn, gaan ze zitten omdat ze anders omver geblazen worden.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen.